Экономика

14:28 27.12.2019

"Метинвест" в октябре-2019 сократил выручку на 8,7% к сентябрю, EBITDA упала на 75%, долг возрос на $302 млн

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"Метинвест" в октябре-2019 сократил выручку на 8,7% к сентябрю, EBITDA упала на 75%, долг возрос на $302 млн

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в октябре текущего года снизилась на 8,7%, или на $76 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $797 млн с $873 млн.

Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным результатам финансовой отчетности компании в пятницу, общий показатель EBITDA по итогам октября составил $20 млн, что на 75% (на $60 млн) меньше сентябрьского показателя этого года ($80 млн), при этом EBITDA от участия в СП - "минус" $9 млн.

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за октябрь-2019 составила "минус" $27 млн (в сентябре - "минус" $22 млн), в том числе "минус" $8 млн - от участия в СП ("минус" $3 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $41 млн (в сентябре - $89 млн), в том числе от СП - "минус" $1 млн ($7 млн). Расходы управляющей компании составили $8 млн ($13 млн).

Общая выручка в октябре состояла из выручки метдивизиона в размере $657 млн (в сентябре - $724 млн), горнодобывающего - $244 млн ($291 млн), внутригрупповые продажи - $105 млн ($142 млн).

Общая задолженность компании в октябре возросла на $302 млн по сравнению с сентябрем - до $2,957 млрд с $2,655 млрд. При этом объем денежных средств возрос на $268 млн - до $466 млн с $198 млн.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $64 млн, в финансовой деятельности - $288 млн.

Кроме того, "Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в октябре в объеме 28 тыс. тонн получил $12 млн, от перепродажи 221 тыс. тонн плоского проката - $110 млн, 52 тыс. тонн длинного проката - $25 млн, 33 тыс. тонн чушкового чугуна - $11 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #финрезультат
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