Экономика

11:55 27.12.2019

Минфин намерен отказаться от конкурсного отбора уполномоченных банков для выплат бюджетникам и пенсионерам

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Минфин намерен отказаться от конкурсного отбора уполномоченных банков для выплат бюджетникам и пенсионерам

Министерство финансов Украины намерено отказаться от конкурсного отбора уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, установить равные конкурентные требования для банков и предоставить получателям средств возможность по собственному усмотрению выбирать уполномоченные банки.

Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту правительственного постановления "Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений", который будет обсуждаться на заседании Кабмина в пятницу.

В настоящее время отбор уполномоченных банков, через которые проводится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений осуществляется в порядке конкурсного отбора, для которого создана конкурсная комиссия из представителей Минфина, Минсоцполитики, Минэкономики, Казначейства, Пенсионного фонда, Национального банка Украины (НБУ). При этом заседание конкурсной комиссии проводится только два раза в год.

Согласно проекту новому порядка отбора уполномоченных банков для выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений получить право на проведение таких выплат могут финансовые учреждения, к которым на протяжении последних шести месяцев НБУ не применял меры воздействия в виде ограничения, остановки или прекращения осуществления отдельных видов проводимых банком операций, а также если на протяжении 12 месяцев к банку или к владельцам существенного участия или связанным лицам банка не было применено Украиной, иностранными государствами - членами Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС санкций.

Теги: #планы #выплаты #банк #конкурс #пенсия #минфин
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