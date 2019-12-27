Министр энергетики РФ: Украине надо сокращать пропускную способность ГТС, снижать затраты на содержание

Украине нужно сокращать пропускную способность газотранспортной системы под реальные объемы прокачки и снижать затраты на содержание, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы никогда не отказывались в целом от использования этой газотранспортной системы. Но конечно она вряд ли будет использоваться в таком объеме как раньше, когда через эту газотранспортною систему прокачивалось порядка 90-100 млрд кубических метров газа", - признал он. Ранее сообщалось, что на ближайшие пять лет "Газпром" бронирует транзитные мощности Украины на 65 млрд куб. м в 2020 году, в 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м.

"Мы говорили в рамках переговоров с нашими украинскими партнерами о том, что газотранспортная система находится в достаточно физически изношенном состоянии. Там требуется существенно снизить затраты на ее содержание, повысить эффективность, уменьшить пропускную способность и по сути дела модернизировать на реальный объем, который может быть использован", - советует российский министр.

"Этот реальный объем зависит во многом от объемов потребления газа Европой и от собственной добычи. Мы видим, что в перспективе импорт газа как в последние годы будет расти в Европе. Поэтому будет востребована и та инфраструктура, которая достраивается - это "Северный поток 2", инфраструктура уже построенная - это "Турецкий поток". Будет востребована также и инфраструктура газопровода "Ямал-Европа", который идет через Белоруссию и Польшу. И я думаю, что и украинская инфраструктура тоже будет востребована", - уверен Новак.

"Наличие инфраструктуры, наличие газопроводов - это возможность увеличивать объемы поставок, возможность иметь конкуренцию на рынке услуг по транспортировке газа, тем самым снижая издержки для потребителя за счет того, что будут конкурировать между собой газопроводы - кто меньше тариф даст, кто будет более выгодный, та инфраструктура и будет использоваться в большем объеме", - заключил он.