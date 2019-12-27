Москва надеется на отмену запрета Украины на импорт э/э из РФ, готова к поставкам

Россия готова обеспечивать Украину электроэнергией в необходимых объемах и надеется на отмену решения Киева о запрете импорта этого ресурса из РФ, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак.

Кроме того, министр отметил увеличение доли российского газа в Европе. Доля российского газа в Европе составляет порядка 45%, и она увеличилась на несколько процентов, заявил он.

Говоря о добыче нефти, Новак отметил, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ не вечный процесс, и все равно когда-то нужно будет принимать решение о выходе из сделки, чтобы обеспечивать сохранение доли на рынке. Он выразил мнение, что это решение будет рассматриваться в этом году.