Экономика

20:44 26.12.2019

"Нафтогаз" в четверг перечислил в госбюджет 13 млрд грн

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"Нафтогаз" в четверг перечислил в госбюджет 13 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" в четверг перечислил в государственный бюджет страны 13 млрд грн, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в частности, в бюджет перечислено 8,5 млрд грн дивидендов за деятельность в текущем году компаний группы, а также 4,5 млрд грн других дополнительных платежей.

"Всего за декабрь "Нафтогаз" обеспечил поступления в госбюджет около 20 млрд грн. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", - отметил Коболев.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением от 26 декабря 2019 года обязал "Нафтогаз" не позднее 27 декабря 2019 года направить в госбюджет на выплату дивидендов часть чистой прибыли за девять месяцев текущего года в сумме 8,5 млрд грн.

Национальный банк Украины в четверг на межбанковском валютном рынке купил рекордные для этого года $700 млн. Фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил $230 млн, но поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching.

Доходы госбюджета Украины в январе-ноябре 2019 года составили 899,745 млрд грн, что на 5,9% ниже плана, в том числе общий фонд получил 792,216 млрд грн, что отстает от плана на 6,1%. Минфин связывает недовыполнение доходов с укрепившимся курсом гривни.

В этой связи премьер-министр Алексей Гончарук с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета поручил Минфину временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда, кроме защищенных статей.

"Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2019 года увеличил консолидированную чистую прибыль на 27,4% (на 4,578 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 21,309 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #бюджет
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