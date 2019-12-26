Приватизация ПАО "Центрэнерго" в 2020 г. может не состояться – глава ФГИ

Глава Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко сомневается в приватизации ПАО "Центрэнерго" в 2020 году, несмотря на то, что предприятие заявлено в перечне объектов большой приватизации на следующий год.

"Да, входит ("Центрэнерго" анонсирован ФГИ как один из нескольких крупных объектов приватизации-2020 – ИФ). Но у предприятия есть своя история. На данный момент там нет советника. Поэтому для начала мы должны объявить конкурс на эту должность. Думаю, с этим мы справимся уже в январе. Но, честно говоря, я не вижу перспектив приватизации "Центрэнерго" в 2020 году", – сказал он в интервью LB.ua. в четверг.

При этом он подчеркнул, что не получал каких-либо указаний от главы Офиса президента Андрея Богдана относительно приватизации энергогенерирующего предприятия.

"Есть общее ЦУ – ускорять процесс приватизации и делать его прозрачным. Это главное задание. И каких-либо разговоров конкретно по "Центрэнерго" не было", – уточнил председатель ФГИ.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук на совещании в ФГИ в ноябре поручил главе ведомства в ближайшее время утвердить советника по приватизации "Центрэнерго" и до 1 апреля 2020 года продать один объект "большой" приватизации, а также начать подготовку к приватизации еще пяти крупных госкомпаний.

"Если нужно будет принимать кадровые решения, принимайте кадровые решения. Если люди, которые там (в "Центрэнерго" – ИФ) находятся, специально доводят предприятие до состояния неплатежеспособности, обязательно нужно принимать по ним решения", – указал Гончарук.

Глава ФГИ 13 декабря сменил членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", назначив на эти должности внештатного советника председателя Фонда Сергея Слепканя, замдиректора юридического департамента ведомства Олесю Шевчук и главного специалиста отдела обеспечения деятельности органов управления хозяйственных обществ Фонда Полину Адриенко.

По информации, размещенной на сайте "Центрэнерго", Слепкань до назначения внештатным советником главы ФГИ, с сентября по декабрь 2015 года, был председателем правления ПАО "Днепродзержинская ТЭЦ", с апреля по ноябрь 2014-го - директором ГПУ "Полтавагазвыдобування".

По данным системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ранее Слепкань возглавлял "Киевгаз" (с января 2007 года по декабрь 2010 года), а также службу безопасности "Киевводоканала".

Фонд в июле 2017 года на конкурсе избрал советником по приватизации "Центрэнерго" компанию Ernst&Young z Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY). Объявленный в октябре 2018 года Фондом конкурс по продаже госпакета "Центрэнерго" не состоялся, поскольку обе компании, подавшие заявки на участие в нем, не были к нему допущены.

По данным Украинской энергетической биржи (УЭБ) ПАО "Центрэнерго" с начала декабря на биржевых аукционах дважды продала свою электроэнергию непиковой нагрузки по средневзвешенной цене в 567 грн МВт-ч, что соответствует цене ресурса, реализуемого НАЭК "Энергоатом" в рамках выполнения спецобязательств.

Согласно данным биржи, среди участников, допущенных к заключению договоров по результатам аукциона, были ООО "Укртранслит", АО "Никопольский завод ферросплавов", ООО "Юнайтед Энерджи", а также КП "Кривбассводоканал".

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2019 года "Центрэнерго" получило чистый убыток 1 млрд 487,517 млн грн против 489,508 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.