Украинский фонд стартапов на сегодня получил 150 заявок и отобрал 4 проекта на питчинг 25 января

Украинский фонд стартапов по состоянию на четверг получил 150 заявок на получение грантов, отобрал четыре проекта для питчинга, который запланирован на 25 января, сообщило Министерство финансов.

"По состоянию 26 декабря 650 человек подали 150 заявок на получение грантов от Украинского фонда стартапов. Каждую заявку оценивают, как минимум, двое независимых экспертов с соответствующей экспертизой. На данный момент оценено 32 стартапа, четыре из них получили высокий бал и будут представлены на Pitch Day 25 января 2020 года", - написал Минфин в Facebook в четверг.

В ходе питчинга стартапы должны коротко презентовать свои идеи перед членами конкурсной комиссии. Их будут оценивать по пяти критериям - команда, рынок, технология, продукт, стратегия. По итогам питчинга будут отобраны стартапы, которые получат финансирование от фонда, пояснил Минфин.