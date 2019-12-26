Экономика

19:16 26.12.2019

Корпорация "Эталон" в начале 2020 г. поставит первый автобус в Польшу

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Корпорация "Эталон" в начале 2020 г. поставит первый автобус в Польшу

Корпорация "Эталон", крупный субъект автотранспортного рынка Украины, в 2020 году намерена начать продажи пригородных автобусов среднего класса на рынке Восточной Европы, поставив в январе первый автобус в Польшу, сообщил президент корпорации Владимир Бутко.

"Наш самый амбициозный план на 2020 год – это продажа наших автобусов на рынки Восточной Европы. В Польшу будет поставлена демо-версия автобуса, которую они закупят и проведут "обкатку" в течение двух-трех месяцев, по результатам которой будет приниматься решение о дальнейших закупках", - отметил Бутко на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, уже подписан дилерский договор, который, в частности, предполагает возможность поставки, минимум, 50 автобусов в год.

"Пока они ничего гарантировать не могут, но после обкатки с пассажирами первого автобуса будет идти речь о дальнейших поставках. На очереди – Чехия и Румыния, с которыми ведутся переговоры", - отметил глава корпорации.

По его словам, автобус "Тюльпан" с силовым агрегатом DAF Евро-6 был создан еще три года назад, но процесс сертификации (испытания, протоколы) занял два года, и сертификат был получен в середине 2019 года. Инвестиции в этот процесс составили EUR100 тыс.

Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода, а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности – автобусо- и машиностроение, складская логистика.

Теги: #экспорт #украина #эталон #автобус
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