Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке в четверг составила рекордные для этого года $700 млн

Чистая покупка валюты Национальным банком Украины (НБУ) в четверг на межбанковском валютном рынке составила рекордные для этого года $700 млн, сообщается на странице НБУ в Facebook

"Фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил $230 млн. В то же время по итогам дня чистая покупка валюты Национальным банком составила $700 млн, поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching", указано в сообщении.

Согласно сообщению, в целом с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около $7,5 млрд, что также является рекордным значением с 2007 года.

Как указано в сообщении, предложение валюты на межбанковском валютном рынке существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечения внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

"Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке является результатом устойчивого улучшения макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет. Укрепление гривни является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, стремительного замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП. Пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк продолжает пополнять международные резервы", - цитирует пресс-служба НБУ заместителя председателя центробанка Олег Чурия.