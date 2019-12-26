Экономика

17:06 26.12.2019

Обновленные тарифы на распределение газа не решают проблему накопления облгазами долгов перед новым оператором ГТС за техресурс - мнение

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Обновленные тарифы на распределение газа не решают проблему накопления облгазами долгов перед новым оператором ГТС за техресурс - мнение

Новые повышенные тарифы на распределение природного газа позволят замедлить темпы наращивания долгов операторов газораспределительных сетей (ГРС) перед новым оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины, но не решат проблему с обеспечением облгазов финансовыми ресурсами на уровне, достаточном для закупки технологического газа на оптовом рынке, считают в Ассоциации газового рынка Украины (АГРУ).

"Принятые тарифы для операторов ГРС замедлят наращивание долгов за технологический газ перед новосозданным оператором ГТС. Однако их уровень не позволяет решить проблему и обеспечить газораспределительные предприятия достаточным финансовым ресурсом для приобретения техгаза на конкурентном оптовом рынке", – отмечается в обнародованном в четверг на сайте ассоциации заявлении.

Там также подчеркивают, что фактические объемы ресурса для производственно-технологических потерь (ПТП) на треть превышают объемы, учтенные в тарифах, и отмечают: объемы техгаза, которые операторы не смогут купить на рынке, автоматически отобразятся по всей цепочке транспортировки ресурса потребителю.

"Это приведет к искусственному банкротству не только операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС. Учитывая важность финансовой стабильности независимого оператора, подчеркиваем необходимость утверждения экономически обоснованных тарифов на распределение газа", – отмечается в заявлении.

Кроме того, поэтапное увеличение тарифов на услуги облгазов, а также принятый регулятором уровень тарифов, также не позволяет решить проблему накопленной задолженности в сумме 25 млрд грн перед АО "Укртрансгаз", указывают в ассоциации.

В то же время АГРУ приветствует начало конструктивного подхода к тарифу на распределение, констатируя: действующий состав НКРЭКУ впервые за пять лет сдвинул вопрос экономически необоснованных тарифов облгазов с мертвой точки.

Как сообщалось, НКРЭКУ 24 декабря одобрила повышение с 2020 года в два этапа тарифов для операторов ГРС. По данным, обнародованным в ходе заседания представителем департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере, на первом этапе рост тарифа на распределение в среднем по Украине составит 30%.

Ранее "Укртрансгаз" и "Нафтогаз Украины" неоднократно обращали внимание НКРЭКУ на то, что облгазы не рассчитываются за газ "Укртрансгаза", отобранный ими из газотранспортной системы без контракта. Операторы ГРМ в свою очередь, указывали на дискриминационную тарифную политику со стороны НКРЭКУ в виде экономически необоснованных тарифов, в результате которых облгазы не имели возможности рассчитываться за отобранный для техпотребностей газ.

Ранее Сергей Макогон, глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое с 1 января 2020 года будет полноценно выполнять функции нового оператора ГТС, заявил, что для новой компании одной из ключевых проблем первого квартала-2020 является отбор газа компаниями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и облгазами. В своем интервью изданию "БизнесЦензор" Макогон отмечал, что для решения проблемы с отбором газа операторами ГРС, энергорегулятор должен пересмотреть их тариф на распределение до уровня, покрывающего затраты компаний.

Теги: #гтс #газ #агру
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