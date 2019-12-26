Экономика

17:01 26.12.2019

НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с ПриватБанком компаний перед его национализацией

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НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с ПриватБанком компаний перед его национализацией

Окружной административный суд города Киева 10 декабря отклонил иск ООО "Самтек-Сервис" об отмене решения Национального банка Украины (НБУ), согласно которому регулятор признал компанию связанным с ПриватБанком (Киев) лицом накануне его национализации, сообщается на сайте центробанка в четверг.

Согласно сообщению, суд отказал в удовлетворении иска по двум причинам: во-первых, НБУ наделен полномочиями для принятия решения об определении физлиц и юрлиц связанными с банками лицами, во-вторых, ООО "Самтек-Сервис", в соответствии с частью первой статьи 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является связанным ПриватБанком лицом.

"Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПАО КБ "ПриватБанк". На сегодня в Национальный банк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ "ПриватБанк", - уточнила пресс-служба регулятора.

Нацбанк напомнил, что 13 декабря 2016 комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банками лиц и проверки операций банков с такими лицами решением № 105 определила ООО "Самтек-Сервис" связанным лицом с ПриватБанком.

"В дальнейшем средства, которые находились на счетах, открытых на имя ООО "САМТЕК-СЕРВИС", были обменены уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на акции допэмиссии и проданы государству в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" в процессе вывода неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка при участии государства", - добавил регулятор.

Теги: #нбу #приватбанк #суд
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