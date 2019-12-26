Кабмин обязал "Нафтогаз" досрочно направить 8,5 млрд грн на дивиденды за 2019г

Кабинет министров Украины обязал НАК "Нафтогаз Украины" не позднее 27 декабря 2019 года направить в госбюджет на выплату дивидендов часть чистой прибыли за девять месяцев текущего года в сумме 8,5 млрд грн.

Утверждение соответствующего решения собрания акционеров НАК закреплено распоряжением Кабмина №1339-р от 26 декабря 2019 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

В дальнейшем эта сумма будет учтена при расчете и выплате компанией дивидендов по итогам деятельности за весь 2019 год.

Как сообщалось, в январе-ноябре 2019 года доходы госбюджета Украины составили 899,745 млрд грн, что на 5,9% ниже плана, в том числе общий фонд получил 792,216 млрд грн, что отстает от плана на 6,1%. Минфин связывает недовыполнение доходов с укрепившимся курсом гривни.

В этой связи премьер-министр Алексей Гончарук с целью соблюдения предельного объема дефицита общего фонда госбюджета поручил Минфину временно, до конца бюджетного года, приостановить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда, кроме защищенных статей.

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2019 года увеличила консолидированную чистую прибыль на 27,4% (на 4,578 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 21,309 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.