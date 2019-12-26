Экономика

14:45 26.12.2019

Госбюджет в ноябре сведен с дефицитом почти 35 млрд грн – Госказначейство

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Госбюджет в ноябре сведен с дефицитом почти 35 млрд грн – Госказначейство

Государственный бюджет за январь-ноябрь 2019 года сведен с дефицитом 34,86 млрд грн, тогда как дефицит госбюджета по общему фонду составил 38,08 млрд грн при плане в 55,34 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно данным ведомства, заимствования за указанный период составили 394,732 млрд грн, в том числе по общему фонду – 384,2 млрд грн при плане в 383,61 млрд грн. В том числе внешние заимствования составили 73,6 млрд грн, по общему фонду – 63,04 млрд грн при плане в 62,46 млрд грн.

Погашения за 11 месяцев составили 337,18 млрд грн при плане в 345,74 млрд грн, в том числе внешние – 83,4 млрд грн при плане 84,45 млрд грн.

Приватизация принесла 531 млн грн при плане 15,44 млрд грн, указывает ГКСУ.

Госбюджет за 11 месяцев этого года получил 899,7 млрд грн доходов, в том числе 792,2 млрд грн по общему фонду. Расходы госбюджета за этот период составили 933,45 млрд грн, по общему фонду – 834,712 млрд грн.

Как указано в отчете Госказначейства, местные бюджеты закрыли отчетный период с профицитом 28 млрд грн при профиците общего фонда в 84,6 млрд грн.

Как свидетельствуют данные Госказначейства, свободный бюджет за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом 6,8 млрд грн, тогда как общий фонд сведен с профицитом 46,55 млрд грн

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Теги: #бюджет #дефицит #госказначейство
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