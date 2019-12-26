Экономика

13:09 26.12.2019

Герус рассчитывает на увеличение "Энергоатомом" доли своей э/э на свободном рынке до 15% уже в январе

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Герус рассчитывает на увеличение "Энергоатомом" доли своей э/э на свободном рынке до 15% уже в январе

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус рассчитывает, что НАЭК "Энергоатом" сможет увеличить с 10% до 15% долю своей электроэнергии, реализуемой на рынке по свободным ценам, уже с января 2020 года.

"Надеюсь, уже в январе "Энергоатом" увеличит долю э/э, которую продает на свободном рынке, до 15%, что улучшит его финансовое состояние и предоставит ресурс для развития", – написал он на своей странице в Facebook, комментируя подписание президентом закона №330-IX ("О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии", законопроект №2233).

Как сообщалось, законопроект №2233 был проголосован парламентом во втором чтении и в целом 4 декабря. Законодательная инициатива среди прочего предусматривает для "Энергоатома" возможность реализовывать на свободных сегментах рынка до 15% своей э/э.

Теги: #электроэнергия #рада #герус #энергоатом
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