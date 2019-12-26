Экономика

11:42 26.12.2019

Минэкономики разрабатывает стратегию развития промышленности, создало антикризисный штаб по оценке ситуации в отрасли

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Минэкономики разрабатывает стратегию развития промышленности, создало антикризисный штаб по оценке ситуации в отрасли

 Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено подписать с представителями промышленности меморандум по стратегии и плану действий, направленных на защиту и развитие промышленности, поскольку падение промышленности приобрело системный характер, сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.

"Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью по первоочередным шагам, стратегии и плану действий по защите и развитию промышленности", – написал министр в Facebook в среду.

Он также отметил, что начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в составе которого, помимо представителей промышленных предприятий, - "Укрзализныця" и морские порты.

"Уже разработано 13 направлений – векторов действий, которые будут скоро обнародованы", – добавил Милованов.

По его мнению, если ранее падение промышленности объяснялось действием отдельных факторов, в частности нестабильными заказами на внутреннем рынке, остановкой части производственных мощностей, логистическими проблемами с железнодорожным транспортом и прочими, то сейчас падение углубилось – оно идет шестой месяц подряд и охватило почти все виды промышленности. Положительные результаты показали только химическое, мебельное производство, ремонт и монтаж оборудования.

"Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса, вместе с негативным влиянием укрепления гривни на конкурентоспособность отечественных производителей", – подчеркнул глава Минэкономики.

При этом Милованов отмечает ускорение роста строительства.

"В январе-ноябре 2019 года в строительстве рост ускорился до 21,3% ("плюс" 20,8% в январе-октябре 2019 года). Данные результаты, в первую очередь, обусловлены значительным увеличением строительства инженерных сооружений ("плюс" 25,5% в январе-ноябре 2019 года) и нежилых зданий ("плюс" 30,5% соответственно), которое активно финансировалось за счет государственного и местных бюджетов, средств международных доноров и собственных средств предприятий. Вместе с тем в жилом строительстве рост был достаточно незначительным", – написал Милованов.

В то же время президент UBC Group Игорь Гуменный полагает, что падение промышленности связано, в первую очередь, с укреплением гривни.

"Падение промышленности – результат укрепления гривны на 20% за год и роста зарплат на 80% за два года при неизменной производительности труда. Это стимулирует импорт и разрушает производство в Украине. Но зато краткосрочно растет розничный товарооборот. Правительство усугубляет картину популистскими социальными инициативами, как-то начинает принимать КЗОТ вместо демонополизации и деолигархизации", – написал Гуменный в Facebook.

Параллельно промышленные компании страдают от отсутствия доступа к кредитованию.

"Правительство выстроило свою систему финансирования дефицита бюджета через ОВГЗ. В свою очередь банкам такой инструмент полюбился больше, чем кредитование", – добавил Гуменный.

Теги: #стратегия #милованов #минэкономики
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