Экономика

19:23 24.12.2019

Совет финстабильности констатировал умеренные системные риски и ищет пути восстановления платежеспособности ФГВФЛ

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Совет финстабильности констатировал умеренные системные риски и ищет пути восстановления платежеспособности ФГВФЛ

Состояние финансового сектора Украины сегодня является едва ли не лучшим за годы независимости страны, сообщил Нацбанк Украины по результатам заседания Совета по финансовой стабильности во вторник.

"Имеющиеся риски для финансовой стабильности несущественны", – отмечается в пресс-релизе центробанка.

Совет отметил, что в мире появляются осторожный оптимизм и улучшаются ожидания на 2020 год. Украинская экономика растет быстрее, чем прогнозировалось, инфляция вошла в целевой диапазон.

В то же время, отмечает Нацбанк, в стране зафиксирован спад объема промышленного производства, что участники заседания Совета по финстабильности преимущественно связывают с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на отдельных мировых товарных рынках, в частности с динамикой цен на металлы.

"Ситуация на валютном рынке остается благоприятной, Национальный банк выкупает излишки валюты на рынке для пополнения международных резервов: с начала года чистая покупка валюты НБУ уже превысила $6 млрд. Благоприятная макроэкономическая ситуация, низкая инфляция и укрепление гривни будут способствовать снижению долларизации финансовой системы", – говорится в сообщении.

Среди обсуждаемых на встрече ключевых вопросов было восстановление платежеспособности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), задолженность которого перед Минфином составляет 49 млрд грн по основной части долга. Члены Совета обсудили возможные пути урегулирования платежеспособности Фонда, финансовая и юридическая оценка нескольких сценариев будет проведена в первом квартале 2020 года.

"В контексте вопроса работы ФГВФЛ была поддержана идея присоединения Ощадбанка к общей системе гарантирования вкладов физических лиц с середины 2020 года. План вхождения банка в состав участников Фонда будет разработан дополнительно", – отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, Совет обсудил риски работы фондов финансирования строительства (ФФС), вызывающей беспокойство у регуляторов рынка в связи с появлением новой информации о ненадлежащем исполнении своих обязательств.

"Члены Совета согласились с необходимостью быстрых изменений в законодательство для усиления защиты инвесторов и большей прозрачности первичного рынка недвижимости. Соответствующие предложения будут предоставлены парламенту", – говорится в пресс-релизе.

Участники заседания также согласовали создание межведомственного Комитета по финансовому развитию, который будет координировать внедрение Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года. Помимо этого, расширена рабочая группа по урегулированию неработающих кредитов государственных банков: в ее состав включили представителей правоохранительных органов.

Теги: #фгвфл #ощадбанк
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