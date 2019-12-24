Экономика

19:04 24.12.2019

Тариф на распределение газа с 2020 г. будет повышен в два этапа, с января средний рост по Украине составит 30%

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Тариф на распределение газа с 2020 г. будет повышен в два этапа, с января средний рост по Украине составит 30%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила повышение с 2020 года в два этапа тарифов для операторов газораспределительных сетей (ГРС).

Соответствующее решение одобрено на заседании регулятора во вторник.

По данным, обнародованным представителем департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере, на первом этапе рост тарифа на распределение в среднем по Украине составит 30%.

"В какой-то степени это тоже историческое решение, наконец, мы к нему пришли. Было сложно, мы искали компромисс. Мне кажется, что мы пришли к этому решению максимально взвешенно", – отметил в свою очередь глава регуляторного органа Валерий Тарасюк.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" и "Нафтогаз Украины" ранее неоднократно обращали внимание НКРЭКУ на то, что облгазы не рассчитываются за газ "Укртрансгаза", отобранный ими из газотранспортной системы без контракта. Операторы ГРМ в свою очередь, указывали на дискриминационную тарифную политику со стороны НКРЭКУ в виде экономически необоснованных тарифов, в результате которых облгазы не имели возможности рассчитываться за отобранный газ.

Ранее Сергей Макогон, глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", которое с 1 января 2020 года будет полноценно выполнять функции нового оператора ГТС, заявил, что одной из ключевых проблем первого квартала-2020 является вопрос отбора газа компаниями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и облгазами. В своем интервью изданию "БизнесЦензор" Макогон отмечал, что для решения проблемы с отбором газа облгазами, НКРЭКУ должна повысить операторам ГРМ тариф на распределение газа до уровня, покрывающего затраты компаний.

Теги: #облгазы #газ #распределение #тариф
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