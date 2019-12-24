Украина прекращает экспорт коньяка и шампанского – ТПП

Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес в связи с истечением срока переходного периода после подписания Соглашения о Зоне свободной торговли (ЗСТ).

Согласно сообщению на сайте ТПП, в соответствии с приложением №3 регламента Европейского парламента и Совета, странами происхождения, которые могут использовать название коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес, определены Франция, Италия и Испания.

"Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о ЗСТ, ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес", - цитируется в сообщении первый вице-президент ТПП Украины Михаил Непран.

Он указал, что отныне Украина будет экспортировать вино игристое и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.

Как сообщалось, Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом начала действовать с 1 января 2016 года.