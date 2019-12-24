Экономика

13:33 24.12.2019

Украинская архитектурная компания Archimatika открыла офис в Норвегии

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Украинская архитектурная компания Archimatika (Киев) открыла офис Archimatika Norge AS. в Осло (Норвегия), сообщила компания на своей странице в Facebook.

"Рады сообщить, что Archimatika открыла офис в Осло – Archimatika Norge AS. Наш норвежский отдел состоит из девяти опытных архитекторов, однако в его распоряжении будут все ресурсы Archimatika в Киеве с более чем 250 архитекторами, дизайнерами и инженерами", - отметили в компании.

Согласно сообщению, Archimatika Norge AS будет предоставлять услуги городского планирования, проектирования жилых, офисных, торговых объектов недвижимости, планирование территорий, исследования, технический надзор, разработку технической документации и надзор строительных проектов.

В настоящее время офис в Норвегии уже занялся несколькими проектами на разных этапах, среди которых, в частности, планирование территории и подготовка документов.

Archimatika основана в 2005 году архитекторами Дмитрием Васильевым и Александром Поповым.

По данным компании, за время ее работы спроектировано более 7,6 млн кв. м жилых и общественных зданий. Портфель проектов на стадии проектирования по состоянию на декабрь-2019 состоит из более 3,5 млн кв. м площадей.

Штат сотрудников компании насчитывает 270 специалистов. В настоящее время (декабрь-2019) компания имеет три офиса – в Киеве, Москве и Осло.

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Интерфакс-Украина
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