Экономика

13:28 24.12.2019

Saga Development построит премиальный жилой комплекс Franklin Concept House в Шевченковском районе Киева

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Девелопер Saga development построит премиальный жилой комплекс (ЖК) Franklin Concept House с коммерческими и офисными помещениями по ул. Гончара, 69 в Шевченковском районе Киева.

"Это первый в Киеве жилой комплекс с пятизвездочным уровнем обслуживания. Особенностями здания станут изысканная архитектура, инновационный консьерж-сервис, развитая внутренняя инфраструктура и расположение в самом центре города", – говорится в сообщении пресс-службы Saga Development.

Согласно ему, апартаменты будут сопровождаться круглосуточным обслуживанием, включающим сервисы консьержа и портье. Кроме того, в комплексе предусмотрена круглосуточная охрана и система видеонаблюдения с доступом к камерам из мобильного приложения.

В проекте запланирован перепад высотности – 7 и 19 этажей. В жилом комплексе запроектирована 141 квартира, часть из которых включают террасы. На нижних этажах расположатся коммерческие помещения и офисы. Инфраструктура также предусматривает паркинг на 37 мест.

По данным ЛУН.ua., ориентировочные сроки ввода в эксплуатацию – четвертый квартал 2022 года.

Девелоперами проекта выступают Saga Development в партнерстве с Perfect Group и Kyivproekt Development. Заказчиком проекта является ООО "Концепт-Плаза", генеральным подрядчиком – ООО "Ника "Лтд".

Портфель проектов Saga Development включает 17 ЖК на разных этапах реализации: Rybalsky, Chicago Central House, San Francisco Creative House, New York Concept House, Bristol Comfort House, Einstain Concept House, Resident Concept House, Philadelphia Concept House, Happy House, (все – Киев), Kandinsky Odessa Residence и Art Kvartal City Space (оба – Одесса), др.

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Интерфакс-Украина
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