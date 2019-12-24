McKinsey проконсультирует Укрэксимбанк по стратегии развития

ПАО "Государственный экспортно-импортный банк" (Киев) и ООО "МакКинзи и Компания Украина" 16 декабря подписали договор о консультационных услугах относительно разработки стратегии развития банка на 2019-2023 годы, свидетельствуют данные в системе электронных закупок ProZorro.

Цена услуг, которые согласно документации должны быть предоставлены до 31 декабря 2021 года, составляет EUR960 тыс. Cтоимость консультационных услуг по разработке стратегии, в частности, составляет EUR840 тыс., а если наблюдательный совет банка утвердит разработанную компанией стратегию, сумма вырастет еще на EUR120 тыс.

Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году. Чистая прибыль финучреждения по итогам января-сентября 2019 года составила 2,27 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (706,24 млн грн).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (205,439 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 76 действовавших в стране банков.