"Нафтогаз Украины" за 9 мес. увеличил консолидированную чистую прибыль на 27% – до 21,3 млрд грн

Группа "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2019 года увеличила консолидированную чистую прибыль на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 21,3 млрд грн.

"Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2019 составила 28,9 млрд грн, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат произошел в основном за счет показателей сегментов "Транзит природного газа" и "Интегрированный газовый бизнес", – отмечается в сообщении пресс-службы компании.