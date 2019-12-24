Экономика

13:09 24.12.2019

"Нафтогаз Украины" за 9 мес. увеличил консолидированную чистую прибыль на 27% – до 21,3 млрд грн

1 мин читать
"Нафтогаз Украины" за 9 мес. увеличил консолидированную чистую прибыль на 27% – до 21,3 млрд грн

Группа "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2019 года увеличила консолидированную чистую прибыль на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 21,3 млрд грн.

"Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2019 составила 28,9 млрд грн, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат произошел в основном за счет показателей сегментов "Транзит природного газа" и "Интегрированный газовый бизнес", – отмечается в сообщении пресс-службы компании.

Теги: #нафтогаз #финрезультат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:18 23.12.2019
Риски нереализации газовых договоренностей остаются, но надеемся выйти на подписание всех документов на конец недели – Витренко

Риски нереализации газовых договоренностей остаются, но надеемся выйти на подписание всех документов на конец недели – Витренко

22:38 23.12.2019
Рабочий вариант участия европейского посредника между "Газпромом" и оператором ГТС Украины сорвался из-за отказа посредника – Витренко

Рабочий вариант участия европейского посредника между "Газпромом" и оператором ГТС Украины сорвался из-за отказа посредника – Витренко

22:12 23.12.2019
Сложное согласование контрактов с "Газпромом" продолжается – Витренко

Сложное согласование контрактов с "Газпромом" продолжается – Витренко

17:56 23.12.2019
"Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены до 30 декабря

"Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены до 30 декабря

16:14 23.12.2019
"Нафтогаз" занимается наработкой соглашений с "Газпромом" и ОГТСУ

"Нафтогаз" занимается наработкой соглашений с "Газпромом" и ОГТСУ

21:31 21.12.2019
Заключение транспортного соглашения Нафтогаза с Газпромом станет уходом от европейских правил

Заключение транспортного соглашения Нафтогаза с Газпромом станет уходом от европейских правил

20:10 21.12.2019
Необходимость подписания транспортного соглашения между Нафтогазом и Газпромом связана с отказом российской компании брать на себя регуляторные риски

Необходимость подписания транспортного соглашения между Нафтогазом и Газпромом связана с отказом российской компании брать на себя регуляторные риски

18:27 21.12.2019
Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

16:32 21.12.2019
"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

16:11 21.12.2019
Документы для продления транзита с 1 января 2020г должны быть подписаны до 29 декабря

Документы для продления транзита с 1 января 2020г должны быть подписаны до 29 декабря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медведев: Тариф на транзит газа для Газпрома через Украину будет "гуманным", иначе мы бы не договорились

Зеленский призвал сети АЗС снизить фактические цены на топливо

Fitch улучшило рейтинг жизнеспособности ПриватБанка с "b-" до "b" и подтвердило Укрэксимбанка, Укргазбанка и Ощадбанка на уровне "b-"

Госказначейство перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам – премьер

Сокращение промпроизводства в Украине в ноябре ускорилось до 7,5% – Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

ЭМСС в 2020г начнет производство деталей для еще одной Китайской АЭС

Украина прекращает экспорт коньяка и шампанского – ТПП

"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

Проминвестбанк сократил количество отделений в Украине до одного

Украинская архитектурная компания Archimatika открыла офис в Норвегии

Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме – Дубилет

Saga Development построит премиальный жилой комплекс Franklin Concept House в Шевченковском районе Киева

"Укртелеком" с 2020г повышает тарифы на услуги фиксированной телефонии на 20-24%

McKinsey проконсультирует Укрэксимбанк по стратегии развития

Украинский банк презентует два финтех-проекта в Кремниевой долине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА