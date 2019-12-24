Экономика

11:34 24.12.2019

Корпус UNIT.City получил сертификат американской системы зеленого строительства LEED

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Корпус UNIT.City получил сертификат американской системы зеленого строительства LEED

Корпус B12 столичного инновационного парка UNIT.City получил серебряный сертификат LEEDv.4 Core & Shell Совета по экологическому строительству США (USGBC).

"Здание B12 является первым коммерческим зданием в Украине, награжденным таким сертификатом. Девелопером проекта выступала компания UDP и "КАН Девелопмент", подрядчиком – компания "КАН Буд". LEED-сертификацию здания выполнила компания Delta Ukraine", – сообщила пресс-служба компании Delta Ukraine в понедельник.

Были, в частности, отмечены следующие особенности корпуса: удачное расположение относительно сети общественного транспорта и социально-бытовой инфраструктуры, наличие подземного паркинга с зарядками для электромобилей, энергоэффективный дизайн, инженерное оборудование, LED-освещение, водоэффективная сантехника и система ландшафтного полива, раздельный сбор мусора, запрет на курение в здании и рядом с ним, двухступенчатая очистка воздуха и контроль его качества.

Как сообщалось со ссылкой на данные UFuture, в целом до 2021 года сума инвестиций в UNIT.City достигнет EUR245 млн, а к 2025 году общая площадь недвижимости в парке должна составить 500 тыс. кв. м.

Инновационный парк UNIT.City официально открылся в апреле 2017 года на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода. К началу 2019 года в технопарке было застроено уже 50 тыс. кв. м, а его резидентами стали более 100 компаний.

В UNIT.City также началось строительство жилых корпусов, которые должны занять около 30% его площади. Планировалось сдать первые объекты в эксплуатацию в апреле 2020 года. К 2025 году общая площадь UNIT.City должна составить 500 тыс. кв. м.

ООО "Юнит Холдингс" создано в ноябре 2017 года, основным видом деятельности является разработка строительных проектов. Согласно данным Единого госреестра, участником ООО является ЗАК "Динперо инвестментс Лимитед" (Кипр), конечным бенефициаром выступает В.Хмельницкий. Размер уставного капитала составляет 50 тыс. грн.

UFuture - холдинговая компания украинского предпринимателя Хмельницкого, которая объединяет его бизнес- и социальные проекты. Имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, превышает $1млрд.

Теги: #unitcity #сша #сертификат
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