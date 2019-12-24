"ArcelorMittal Кривой Рог" обнародовал официальную информацию о смене гендиректора

ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) обнародовал официальную информацию о назначении генеральным директором предприятия Мауро Лонгобардо вместо Парамжит Калона.

Как сообщается в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник, соответствующее решение принято наблюдательным советом компании 21 декабря текущего года.

При этом полномочия Калона как гендиректора прекращаются с 31 декабря 2019 года. В свою очередь временно исполняющим обязанности гендиректора с 1 января 2020 года назначен замгендиректора по производству Александр Иванов - до получения Лонгобардо необходимых разрешений для вступления в должность гендиректора меткомбината.

Как сообщала ранее пресс-служба компании, Лонгобардо, в частности, с 2002-го по 2006 год. работал в Tenaris (Италия), затем в Аргентине обеспечивал контроль разных производственных объектов на местном предприятии. С 2010 года работал в Дубае на посту директора по координации международных продаж труб нефтепромыслового сортамента. Был коммерческим директором и региональным менеджером по нескольким перспективным странам Ближнего Востока (Ирак, Катар, Оман, Йемен, Пакистан, Сирия, Ливан и Иордания). С 2013-го по 2015 год. работал на Челябинском трубопрокатном заводе (РФ) в должности замгенерального директора по стратегии, технологии и развитию. Затем перешел в "Интерпайп", став замгендиректора по производству в Украине. С февраля 2018-го присоединился к группе в качестве гендиректора ArcelorMittal Tubular Products Jubail.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.

Уставный капитал меткомбината составляет 3 млрд 859,533 млн грн.