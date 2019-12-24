АЗС "Приват" после совещания в Офисе президента снизили цены на топливо на 1 грн/литр, UPD, ОККО и WOG – на 0,5 грн/литр – эксперт

Управляемые группой "Приват" автозаправочные сети во вторник, 24 декабря, после состоявшегося накануне в среду в Офисе президента Украины совещания, снизили цены на все марки топлива на 1 грн/литр, сообщил директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн.

В свою очередь сети UPD, ОККО, WOG снизили стоимость на 0,5 грн/литр, сеть АМИК – на 0,7-0,8 грн/литр.

"После вчерашней встречи у президента "Приват" скинул по 1 грн на все марки топлива. Интересно, это по любви или по расчету?).UPD ОККО, WOG - по минус 50, АМИК - 70-80 коп", – написал Куюн на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося 23 декабря совещания с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций обсудил снижение цен на топливо на украинских АЗС, детенизацию рынка и призвал сети АЗС снизить стоимость топлива на стелах.

"Мы обращаемся к вам с предложением "более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не оказать скидки, а уменьшить (цену – ИФ). На табло", - сказал глава государства в понедельник вечером.