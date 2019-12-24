Экономика

10:53 24.12.2019

АЗС "Приват" после совещания в Офисе президента снизили цены на топливо на 1 грн/литр, UPD, ОККО и WOG – на 0,5 грн/литр – эксперт

1 мин читать
АЗС "Приват" после совещания в Офисе президента снизили цены на топливо на 1 грн/литр, UPD, ОККО и WOG – на 0,5 грн/литр – эксперт

Управляемые группой "Приват" автозаправочные сети во вторник, 24 декабря, после состоявшегося накануне в среду в Офисе президента Украины совещания, снизили цены на все марки топлива на 1 грн/литр, сообщил директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн.

В свою очередь сети UPD, ОККО, WOG снизили стоимость на 0,5 грн/литр, сеть АМИК – на 0,7-0,8 грн/литр.

"После вчерашней встречи у президента "Приват" скинул по 1 грн на все марки топлива. Интересно, это по любви или по расчету?).UPD ОККО, WOG - по минус 50, АМИК - 70-80 коп", – написал Куюн на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося 23 декабря совещания с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций обсудил снижение цен на топливо на украинских АЗС, детенизацию рынка и призвал сети АЗС снизить стоимость топлива на стелах.

"Мы обращаемся к вам с предложением "более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не оказать скидки, а уменьшить (цену – ИФ). На табло", - сказал глава государства в понедельник вечером.

Теги: #топливо #приват #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:32 23.12.2019
Зеленский призвал сети АЗС снизить фактические цены на топливо

Зеленский призвал сети АЗС снизить фактические цены на топливо

17:56 23.12.2019
"Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены до 30 декабря

"Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены до 30 декабря

21:02 20.12.2019
Гончарук рассчитывает на снижение цен на газ для населения

Гончарук рассчитывает на снижение цен на газ для населения

19:29 13.12.2019
"Нафтогаз" в январе-2020 снизит цену на газ для промышленности на 6-6,2%

"Нафтогаз" в январе-2020 снизит цену на газ для промышленности на 6-6,2%

14:12 13.12.2019
"Нафтогаз" с 1 января предложит промпотребителям покупать газ по 25%-ной предоплате – топ-менеджер НАК

"Нафтогаз" с 1 января предложит промпотребителям покупать газ по 25%-ной предоплате – топ-менеджер НАК

13:42 10.12.2019
"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

"Нафтогаз" на декабрь понизил цену на газ для населения на 13%

12:27 10.12.2019
Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку

Гарантированная цена газа для населения на I кв. 2020г составит 5,5 тыс. грн без НДС и тарифов на транспортировку

09:30 09.12.2019
Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования российского рынка

Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования российского рынка

22:52 29.11.2019
Потенциальные прямые поставки газа из РФ могут быть только по неполитической цене, привязанной к европейскому индикатору – Оржель

Потенциальные прямые поставки газа из РФ могут быть только по неполитической цене, привязанной к европейскому индикатору – Оржель

09:15 26.11.2019
Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $63,7 за баррель

Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $63,7 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медведев: Тариф на транзит газа для Газпрома через Украину будет "гуманным", иначе мы бы не договорились

Зеленский призвал сети АЗС снизить фактические цены на топливо

Fitch улучшило рейтинг жизнеспособности ПриватБанка с "b-" до "b" и подтвердило Укрэксимбанка, Укргазбанка и Ощадбанка на уровне "b-"

Госказначейство перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам – премьер

Сокращение промпроизводства в Украине в ноябре ускорилось до 7,5% – Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Корпус UNIT.City получил сертификат американской системы зеленого строительства LEED

"Аграрный фонд" вернул 32,7 млн грн по просроченным платежам

"ArcelorMittal Кривой Рог" обнародовал официальную информацию о смене гендиректора

PayPal продолжит стратегию поглощений в 2020 году

Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн

Риски нереализации газовых договоренностей остаются, но надеемся выйти на подписание всех документов на конец недели – Витренко

Рабочий вариант участия европейского посредника между "Газпромом" и оператором ГТС Украины сорвался из-за отказа посредника – Витренко

Сложное согласование контрактов с "Газпромом" продолжается – Витренко

Кабмин и НБУ провели вторую встречу за 8 дней

Правоохранители объявили экс-руководству правления Дельта Банка о подозрении в хищении 4,4 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА