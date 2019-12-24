Экономика

01:14 24.12.2019

Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн

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Предприятиям ГМК впервые за последние годы задержали возмещение НДС на сумму более 2 млрд грн

 

      Предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины, которые формируют около 30% поступлений валютной выручки в страну, впервые за последние годы задержали возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) более чем на 2 млрд грн за поставленную на экспорт продукцию.

      Соответствующее заявление относительно невыплаты НДС ряду крупных промышленных предприятий обнародовано на сайте объединения "Укрметаллургпром" в пятницу вечером.

      При этом отмечается, что Государственная налоговая служба Украины (ГНС)  в очередной раз в конце года закрывает дыры в бюджете путем переноса существенной части возмещения НДС на январь 2020 года. И страдает опять в первую очередь реальный сектор экономики Украины.

      Только предприятиям ГМК, обеспечивающих 12% ВВП Украины, 30% валютных поступлений и порядка 700 тыс. рабочих мест с учетом смежных производств, в декабре "придержали" более 80% заявленного ими возмещения НДС, что составляет более двух 2 млрд грн. По информации источников "Укрметаллургпрома" в ГНС, это связано в первую очередь с нехваткой денежных средств в бюджете страны – и эту проблему решают в очередной раз за счет крупного прозрачного бизнеса, а не путем эффективной борьбы с теневой экономикой.

      "И без того ситуацию, в которой оказалась ведущая национальная отрасль, иначе, как критической, назвать трудно – в условиях заметного снижения цен на мировом рынке стали и существенного повышения себестоимости металлургического производства, украинские горнодобывающие и металлургические предприятия, начиная с начала года работают с существенной нехваткой финансовых ресурсов. И задержка от государства еще более 2 млрд грн возмещения НДС, на которое металлурги имеют вполне законное право, вызывает, мягко говоря, недоумение. Ведь новый глава ГНС Сергей Верланов неоднократно публично подчеркивал, что они активно работают над администрированием НДС с целью недопущения повтора типичной ситуации конца года и задержки возмещения. В реальности получилось, что объемы "придержанного" возмещения НДС декабря являются рекордными за последние несколько лет", - констатируется в заявлении.

Теги: #ндс #гмк
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