Экономика

23:18 23.12.2019

Риски нереализации газовых договоренностей остаются, но надеемся выйти на подписание всех документов на конец недели – Витренко

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Риски нереализации газовых договоренностей остаются, но надеемся выйти на подписание всех документов на конец недели – Витренко

Украинская сторона работает над системой договоров, которые минимизируют или полностью исключат очень большой риск того, что "Газпром" после отказа НАК "Нафтогаз Украины" от исков к российской компании откажется от договоренностей по транзиту, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Это очень сложное такое дело, поэтому есть риск того, что даже эти договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы", – сказал он в эфире "Громадського" в понедельник вечером.

"Я надеюсь, что конструктивная, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", – отметил Витренко.

Он добавил, что в "Нафтогазе" рассчитывают на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины, что все-таки будет определенное давление на российскую сторону, чтобы документы были подписаны уже на этой неделе, и подписанный 20 декабря трехсторонний межправительственный протокол был внедрен в жизнь и не остался только на бумаге.

Он напомнил, что "Газпром" и "Нафтогаз" должны отозвать много исков, и в юридических командах обоих компаний много иностранных юристов, которые с завтрашнего обеда и в среду будут праздновать Рождество. В частности, по словам Витренко, у НАК такие юристы работают в Норвегии, Швеции, Нидерландах, Швейцарии, Англии, – это очень сложная работа.

"Мы все же надеемся, что мы выйдем на конец недели на подписание всех документов", – заявил топ-менеджер НАК.

Подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020г. - 65 млрд куб. м, 2021-2024 - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

Теги: #нафтогаз #витренко #газпром
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