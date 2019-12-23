Экономика

22:38 23.12.2019

Рабочий вариант участия европейского посредника между "Газпромом" и оператором ГТС Украины сорвался из-за отказа посредника – Витренко

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Рабочий вариант участия европейского посредника между "Газпромом" и оператором ГТС Украины сорвался из-за отказа посредника – Витренко

     Рабочим вариантом, который рассматривался в ходе трехсторонних газовых переговоров Украина-РФ-ЕС в Берлине 19 декабря, был вариант, когда между "Газпромом" и украинским оператором ГТС будет европейская компания, которая будет получать газ на границе Украина-РФ, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

      "К сожалению, не удалось этого достичь, так как эта европейская компания сейчас отказалась", -- сказал он в эфире "Громадського" в понедельник вечером.

      "Но мы ожидаем, что много европейских компаний, которые раньше получали газ от "Газпрома" в Словакии, Австрии, Германии, Франции, Италии, будут получать газ на границе Украина–РФ и смогут потом продавать этот газ, в частности, и в Украине по цене, которая ниже цены европейской плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину", -- добавил Витренко.

Теги: #нафтогаз #переговоры #гтс #газпром #витренко
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