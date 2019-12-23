Экономика

22:12 23.12.2019

Сложное согласование контрактов с "Газпромом" продолжается – Витренко

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Сложное согласование контрактов с "Газпромом" продолжается – Витренко

      Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявляет о продолжающемся сложном согласовании контрактов с "Газпромом", в условиях которого полная информация о них пока остается непубличной.

      "Я не могу сейчас "раскрывать все карты". У нас продолжается сложная согласование контрактов, и пока они не подписаны, я не могу быть полностью откровенным, чтобы не ухудшить нашу позицию", -- написал Витренко в Facebook в понедельник вечером.

      Он подчеркнул, что достижение договоренностей с "Газпромом" важно с точки зрения международной репутации Украины, поступлений в госбюджет и безопасности страны. "Когда Украина обеспечивает транзит газа в Европу, Европа больше заинтересована в том, чтобы защищать интересы Украины на международной арене. Возможно, кому-то это кажется преувеличением, но транзит газа также является предохранителем от полномасштабной военной агрессии Российской Федерации", -- считает топ-менеджер "Нафтогаза".

      Ранее, в посте 21 декабря Витренко вкратце описал основные достигнутые в Минрске накануне газовеы договоренности с РФ и анонсировал на 22 декабря более подробный пост о принципах новых соглашений на транзит и исковых требованиях в новом арбитраже, а также о рисках того, что финальные соглашения не будут подписаны.

      Подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020г. - 65 млрд куб. м, 2021-2024 - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.

      В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ. Тариф за транспортировку между НАК и ОГТСУ будет определяться на основании решений украинского регулятора. В то же время участвующие в процессе переговоров стороны не озвучили стоимость тарифа в проекте соглашении между НАК и Газпромом.

      Необходимость подписания транспортного соглашения между НАК и "Газпромом" обе стороны объясняют нежеланием российской компании брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски. Соглашение об организации транзита между НАК и "Газпромом" будет заключено на пять лет с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у оператора ГТС Украины. За эти мощности "Газпром" гарантированно должен заплатить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" - оператору. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом", как заявил ранее Витренко, будет заключено по международному праву и с выяснением споров в международном арбитраже.

Теги: #нафтогаз #согласование #витренко #газпром
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