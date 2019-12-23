Экономика

21:44 23.12.2019

Кабмин и НБУ провели вторую встречу за 8 дней

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Кабмин и НБУ провели вторую встречу за 8 дней

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Нацбанка Яков Смолий в понедельник обсудили состояние, в котором украинская экономика завершает текущий год, новые договоренности Украины и России о транзите газа и их влияние на ключевые макрофинансовые показатели, ожидаемый пересмотр макроэкономических прогнозов на последующие годы.

Как говорится в сообщении Нацбанка, как и первой подобной встрече 16 декабря, в ней участвовали министры финансов и экономики Оксана Маркарова и Тимофей Милованов, главный экономист Минфина Александра Бетлий, а со стороны Нацбанка – первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова и замглавы Дмитрий Сологуб.

В отличие от предыдущей встречи в этот раз ее участником стали также курирующий валютный рынок замглавы Нацбанка Олег Чурий и курирующий макрогнозирование замминистра экономики Сергей Миколайчук, тогда как отсутствовал правительственный уполномоченный по вопросам долга Юрий Буца.

Как сообщалось, Украина и Россия предварительно договорились о выплате "Газпромом" "Нафтогазу" до конца года $2,9 млрд долга по Стокгольмскому арбитражу и сокращении транзита природного газа в 2020 году до 65 млрд куб. м, тогда как в этом году транзит ожидается на уровне около 90 млрд куб. м и должен принести "Нафтогазу" около $3 млрд.

По словам участников валютного рынка, попытка продать на нем $2,9 млрд в течение короткого периода может ускорить укреплении гривни, которое в последнее время вызывает большую политическую критику, несмотря на выкуп Нацбанком валюты в рекордных объемах в рамках сдерживания нацвалюты от чрезмерного усиления.

Теги: #смолий #нбу #экономика #гончарук #кабмин
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