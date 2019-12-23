Экономика

17:56 23.12.2019

"Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены до 30 декабря

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"Нафтогаз" продлил срок отказа от гарантированной цены до 30 декабря

НАК "Нафтогаз Украины" продлил срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены с 24 декабря до 30 декабря 2019 года.

"Потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться к своим региональным сбытовым компаниям. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

В НАК напоминают, с 1 января 2020 года для потребителей, имеющих право на приобретение газа по льготным условиям (ПСО), будут действовать два ценовых предложения на газ от НАК: квартальное и ежемесячное.

Квартальная оптовая цена, зафиксированная на уровне 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов), будет действовать автоматически для всех защищенных потребителей до конца отопительного сезона.

Ежемесячная оптовая цена для таких потребителей в январе 2020 года также составит 5,5 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

В то же время ежемесячная цена в последующих месяцах отопительного сезона может быть и выше гарантированной цены, и ниже.

"До 30 декабря потребители должны решить, по какой цене будут покупать газ в течение отопительного сезона: фиксированной на весь квартал или ежемесячной, которая будет колебаться в соответствии с внешними факторами. Для тех потребителей, которые откажутся от гарантированной квартальной цены, вернуться обратно в программу после 30 декабря возможности не будет", - пояснили в НАК.

Как сообщалось, согласно международным обязательствам с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализировать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Теги: #нафтогаз #газ #цена
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