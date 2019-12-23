Экономика

16:14 23.12.2019

"Нафтогаз" занимается наработкой соглашений с "Газпромом" и ОГТСУ

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"Нафтогаз" занимается наработкой соглашений с "Газпромом" и ОГТСУ

НАК "Нафтогаз Украины" проанализировал протокол, заключенный на правительственном уровне между представителями Украины, России и ЕС 20 декабря, начал работу над текстами соглашений.

"Нафтогаз" работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом. В частности, речь идет о соглашении об урегулировании взаимных претензий, договоре об организации транзита между "Нафтогазом" и ПАО "Газпром" и договоре бронирования мощностей между НАК и ООО "Оператор ГТС Украины (ОГТСУ)", - сообщила компания.

Параллельно ОГТСУ продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома", заключение которого является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

В целом "Нафтогаз" приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 гг. и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины.

"Нафтогаз" будет проводить переговоры с "Газпромом" и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий. Как и ранее, "Нафтогаз" будет действовать в интересах компании и Украины как своего акционера и надежного транзитера газа в Европу", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, подписанный 20 декабря в Минске трехсторонний протокол предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, параллельным отказом сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 – 65 млрд куб. м, 2021-2024 – 40 млрд куб. м) с возможностью его продления еще на 10 лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ) и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

Тариф за транспортировку между НАК и ОГТСУ будет определяться на основании решений украинского регулятора. В то же время участвующие в процессе переговоров стороны не озвучили стоимость тарифа в проекте соглашении между НАК и Газпромом.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко пояснил необходимость подписания транспортного соглашения между НАК и "Газпромом" отказом российской компании брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски.

По его словам, соглашение об организации транзита между НАК и "Газпромом" будет заключено на пять лет с определенными объемами, под которые "Нафтогаз" забронирует мощности у оператора газотранспортной системы Украины. За эти мощности "Газпром" гарантированно должен заплатить "Нафтогазу", а "Нафтогаз" - оператору. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет заключено по международному праву и с выяснением споров в международном арбитраже.

Теги: #нафтогаз #газ #переговоры #газпром #транзит
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