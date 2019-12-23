Экономика

15:01 23.12.2019

Цена на транзит газа через Украину будет для Газпрома неизменной в течение пяти лет – Козак

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Цена на транзит газа через Украину будет для Газпрома неизменной в течение пяти лет – Козак

Размер платы "Газпрома" за оказание услуг по транспортировке газа через Украину будет неизменным в течение пяти лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все 5 лет", - доложил Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - отметил вице-премьер.

Теги: #транзит #рф #контракт #газ
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