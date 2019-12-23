Экономика

14:32 23.12.2019

"ДТЭК ВИЭ" намерен построить ВЭС мощностью 150 МВт в Запорожской области

2 мин читать
"ДТЭК ВИЭ" намерен построить ВЭС мощностью 150 МВт в Запорожской области

 ООО "ДТЭК Бердянская ветроэлектростанция" ("ДТЭК Бердянская ВЭС") намерена построить ветроэлектростанцию мощностью 150 МВт в Бердянском районе Запорожской области, сообщается на сайте Единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) в пятницу, 20 декабря.

Согласно сообщению, в рамках проекта планируется установка от 25 до 60 ветровых электроустановок (ВЕУ) мощностью от 2,5 МВт каждая. Высота башни - 166 м, длина лопасти - ориентировочно 80 м.

Кроме того, в планах компании построить: воздушную линию электропередачи 110/150 кВт (до 100 км); центральную подстанцию "ДТЭК Бердянская ветроэлектростанция" (ЦПС); до 120 км подземных кабельных линий 35 кВт для соединения ВЭУ между собой и ЦПС.

ООО "ДТЭК Бердянская ВЭС" принадлежит компании "ДТЭК ВИЭ" (операционная компания, управляющая активами "ДТЭК" в сфере возобновляемых источников энергии).

В целом в 2019 году "ДТЭК ВИЭ" запустила в эксплуатацию проекты суммарной мощностью 740 МВт: Никопольская СЭС 200 МВт и Покровская СЭС 240 МВт в Днепропетровской области, Приморская ВЭС 200 МВт и Орловская ВЭС 100 МВт в Запорожской области. Ранее реализованы проекты – Ботиевская ВЭС 200 МВт в Запорожской области и Трифановская СЭС 10 МВт в Херсонской области.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #запорожская_область #вэс #дтэк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:05 19.12.2019
"ДТЭК Киевские электросети" с начала 2019 г установил киевлянам около 20 тыс. смарт-счетчиков

"ДТЭК Киевские электросети" с начала 2019 г установил киевлянам около 20 тыс. смарт-счетчиков

19:54 02.12.2019
ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

17:03 30.11.2019
Правоохранители пресекли деятельность вооруженной банды в Запорожской области - задержаны 5 человек

Правоохранители пресекли деятельность вооруженной банды в Запорожской области - задержаны 5 человек

20:02 27.11.2019
Прокуратуру Запорожской области возглавил Владимир Калюга

Прокуратуру Запорожской области возглавил Владимир Калюга

18:57 27.11.2019
Fitch повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" до "B-"

Fitch повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" до "B-"

14:19 23.11.2019
С острова Бирючий в Азовском море эвакуировали ещё 5 человек

С острова Бирючий в Азовском море эвакуировали ещё 5 человек

15:37 19.11.2019
ДТЭК тестирует применение экзоскелетов шахтерами и энергетиками

ДТЭК тестирует применение экзоскелетов шахтерами и энергетиками

10:52 19.11.2019
ДТЭК завершил реструктуризацию банковского долга с довыпуском еврооблигаций на $100 млн

ДТЭК завершил реструктуризацию банковского долга с довыпуском еврооблигаций на $100 млн

15:01 15.11.2019
ДТЭК завершил строительство Орловской ВЭС 100 МВт в Запорожской области

ДТЭК завершил строительство Орловской ВЭС 100 МВт в Запорожской области

19:37 13.11.2019
Трейдинговая компания ДТЭКа объявила о выкупе акций миноритариев "ДТЭК Киевские электросети"

Трейдинговая компания ДТЭКа объявила о выкупе акций миноритариев "ДТЭК Киевские электросети"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Слухи о заключении Россией контрактов на прямые поставки газа в Украину не соответствуют действительности - вице-премьер РФ

Понизить учетную ставку на 2 п.п. вместо 1,5 п.п. предлагало 4 из 10 членов КМП Нацбанка - итоги дискуссии

Темпы ревальвации гривни в конце 2019 - начале 2020гг могут замедлиться - банкиры

Минэкономики пересмотрит макропрогноз в начале 2020г - Милованов

От энергоснабжения отключены все шесть шахт "Львиввугилля" - Волынец

ПОСЛЕДНЕЕ

Цена на транзит газа через Украину будет для Газпрома неизменной в течение пяти лет – Козак

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал летать из Баку во Львов

Слухи о заключении Россией контрактов на прямые поставки газа в Украину не соответствуют действительности - вице-премьер РФ

SkyUp запускает весной 2020г рейсы из Киева в Тирану и Лиссабон

Понизить учетную ставку на 2 п.п. вместо 1,5 п.п. предлагало 4 из 10 членов КМП Нацбанка - итоги дискуссии

Минрегион предлагает финансировать достройку проблемных ЖК за счет местных бюджетов – законопроект

Темпы ревальвации гривни в конце 2019 - начале 2020гг могут замедлиться - банкиры

Минэкономики в ближайшие дни обнародует законопроект о Трудовом кодексе

Минэкономики пересмотрит макропрогноз в начале 2020г - Милованов

В Берлине ожидают завершения строительства "Северного потока 2" во втором полугодии 2020г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА