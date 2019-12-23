Экономика

13:38 23.12.2019

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал летать из Баку во Львов

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Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал летать из Баку во Львов

Азербайджанский лоукостер Buta Airways начал летать из Баку во Львов

Киев. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ГП "Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого начал обслуживать азербайджанского бюджетного перевозчика Buta Airways, осуществившего свой первый прямой рейс в Баку из Львова.

Как сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook, компания будет летать во Львов на протяжении зимнего сезона по понедельникам и четвергам. Минимальный тариф в одну сторону составляет EUR29.

Первым рейсом прибыл 51 пассажир, на вылет отправились 64 пассажира. Рейс осуществлялся на самолете Еmbraer 190.

"Это направление не является новым для аэропорта. В течение нескольких лет его осуществляет крупнейший азербайджанский перевозчик Azаl Airlines. Но эти рейсы прекратились на зимний сезон. В этом году авиакомпания решила изменить политику и передала выполнение рейса своей дочерней лоукост-компании Buta Airways", - говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорт "Львов" также обслуживает лоукостеров WizzAir, Ryanair, Pegasus, Ernest и SkyUp.

Как сообщалось, аэропорт "Львов" в 2018 году увеличил пассажиропоток на 48% по сравнению с 2017 годом - до 1,598 млн чел.

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города.

Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.

Основными направлениями международного сообщения являются Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас.

Теги: #львов #buta_airways #баку #лоукостер
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