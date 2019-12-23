Экономика

12:48 23.12.2019

Понизить учетную ставку на 2 п.п. вместо 1,5 п.п. предлагало 4 из 10 членов КМП Нацбанка - итоги дискуссии

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Понизить учетную ставку на 2 п.п. вместо 1,5 п.п. предлагало 4 из 10 членов КМП Нацбанка - итоги дискуссии

Понизить учетную ставку на 2 процентных пункта (п.п.) вместо 1,5 п.п. предлагало четверо из 10 членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ) по итогам заседания 11 декабря.

Согласно протоколу заседания, обнародованному на сайте центробанка в понедельник, шесть членов КМП высказались за снижение учетной ставки на 1,5 п.п., до 14,0%. По их мнению, снижение учетной ставки на 1,5 п.п. не только позволит поддержать экономический рост, но и будет способствовать снижению стоимости долговых заимствований в гривне. В то же время члены КМП отметили сохранение фундаментального давления на инфляцию со стороны растущего потребительского спроса и расходов на оплату труда. Еще одним риском является рост мировых цен на отдельные продовольственные товары. Это в итоге может помешать улучшению инфляционных ожиданий.

Отдельные члены КМП отметили возможное усиление угроз для макрофинансовой стабильности вследствие результатов судебных процессов и усиления давления на НБУ. Кроме того, несмотря на значительный прогресс в переговорном процессе с Международным валютным фондом, в частности достижение договоренностей на уровне экспертов по новой программе, сохраняется неопределенность относительно скорости реализации предусмотренных реформ. Члены КМП подчеркнули также, что для доверия к монетарной политике НБУ ситуация, когда инфляция будет ниже целевой диапазон, является более приемлемой, чем когда она будет превышать его.

Один из членов КМП выразил уверенность, что снижение учетной ставки на 1,5 п.п. является достаточным шагом, поскольку дополнительное стимулирующее влияние на экономику будут оказывать очередные шаги по валютной либерализации и установление нулевой ставки обязательного резервирования для гривневых средств с одновременным увеличением этого норматива для средств в иностранной валюте.

Четыре члена КМП выступили за более решительное снижение учетной ставки на 2 п.п. - до 13,5%. Они подчеркнули необходимость более агрессивной реакции на снижение инфляционного давления и длительное укрепление гривни. Более быстрое снижение учетной ставки, по их мнению, также ускорит удешевление кредитных ресурсов в экономике и будет способствовать дальнейшему росту экономики.

Как сообщалось, НБУ с 13 декабря понизил учетную ставку до уровня, на котором она находилась два года назад, – до 13,5% годовых с 15,5% годовых, на котором она находилась с 25 октября этого года.

Теги: #учетная_ставка #нбу
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