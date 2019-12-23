Экономика

12:45 23.12.2019

Минрегион предлагает финансировать достройку проблемных ЖК за счет местных бюджетов – законопроект

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Минрегион предлагает финансировать достройку проблемных ЖК за счет местных бюджетов – законопроект

Министерство развития громад и территорий Украины предлагает законодательно закрепить механизм завершения строительства и введения в эксплуатацию проблемных жилых объектов (долгостроев) за счет ежегодного выделения финансирования из местных бюджетов.

Соответствующая инициатива закреплена законопроектом "Об особенностях урегулирования достройки проблемных объектов жилищного строительства", опубликованном на сайте Минрегиона 16 декабря.

"Минрегион проанализировал информацию, полученную от областных госадминистраций и Киевской горгосадминистрации. По их информации, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине считаются проблемными 150 объектов жилищного строительства. Больше всего таких объектов в Киеве (51), Киевской (23) и Одесской (14) областях", - говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, Минрегион предлагает урегулировать правоотношения, возникшие в связи с привлечением средств физических, юридических лиц в строительство проблемных объектов жилищного строительства, и определить механизм их достройки с участием государства, ОГА, органов местного самоуправления, коммунальных предприятий (КП).

Законопроект, в частности, предусматривает, что финансирование работ по техническому обследованию таких объектов будет осуществляться за счет средств областных бюджетов, а достройка – за счет местных.

"Финансирование завершения их строительства за счет средств местных бюджетов будет ежегодно предусматриваться в программе социально-экономического развития соответствующего населенного пункта", - говорится в записке.

Как в ней указывается, законопроект предусматривает создание, или определение КП, которое будет выполнять функции заказчика завершения строительства проблемных объектов.

При этом документ предусматривает создание облгоргосадминистрациями комиссий для проведения технического обследования таких объектов. По их результатам будут составляться отчеты с выводами о возможности/невозможности безопасного завершения строительства объектов или пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Согласно законопроекту, Кабинет министров должен составить исчерпывающий перечень проблемных объектов жилищного строительства, а местные органы самоуправления обеспечить утверждение местных целевых программ завершения строительства.

С целью реализации законопроекта необходимо внести изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, закон "О судебном сборе", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений".

Как говорится в сообщении Минрегиона, законопроект находится на стадии обсуждения с инвесторами долгостроев, специалистами министерства, экспертами и представителями ГАСИ и КГГА.

Теги: #бюджет #строительство #минрегион #недострои
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