Минэкономики в ближайшие дни обнародует законопроект о Трудовом кодексе

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в ближайшие дни обнародует для обсуждения законопроект о Трудовом кодексе, анонсировал глава министерства Тимофей Милованов.

"Новый законопроект о труде еще отрабатывается. Он будет в ближайшие дни опубликован на сайте Минэкономики", – написал Милованов в Facebook в понедельник.

По информации агентства, законопроект с новой редакцией Трудового кодекса может быть внесен в парламент в начале 2020 года.

Как указал Милованов, министерство намерено предложить перевести трудовые книжки в цифровую форму, ввести понятие ученических трудовых договоров, договоров на определенный срок и других гибких форм трудовых договоров.

Среди других предложений – ввести понятие нефиксированного рабочего времени, что позволит легализовать наем персонала, услуги которого нужны нерегулярно.