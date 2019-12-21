Заключение транспортного соглашения Нафтогаза с Газпромом станет уходом от европейских правил

Заключение транспортного соглашения между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" станет уходом украинской стороны от европейских правил, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Наша позиция все время была простая: "Газпром" и Украина должны работать по европейским правилам. Это означает, что мы с "Газпромом" не торгуемся по тарифам на транзит. В Европе есть очень четкая методология, в которой по вертикали количество годов в контракте, а по горизонтали количество прокачанных кубометров, и есть цифра, сколько нужно заплатить согласно европейской методологии за такую прокачку. А будет не так", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в этой части договоренностей от 20 декабря Украина приняла условия РФ и отошла от европейских правил, протокольно согласившись на заключение транспортного соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом" с заранее согласованным тарифом.

По данным Харченко, стоимость транзита в соглашении между НАК и "Газпромом" останется на действующем уровне и будет неизменным в течение последующих пяти лет.

"А какие основания (для последующего изменения тарифа - ИФ)? В протоколе написано, что "Газпром" подпишет соглашение с фиксированным на все время тарифом на транзит с "Нафтогазом", - отметил он.

Принимавший участие в продвижении введения США санкций против "Северного потока-2" Харченко также отметил, что украинская сторона в Вашингтоне строила свою линию поведения, указывая на то, что "Северный поток-2" выбивается из европейских правил, и параллельно в Минске достигает договоренности об уходе от этих правил.

"У нас анбандлинг зачем проводился? Чтобы Нафтогаз оттуда убрать, чтобы полностью соответствовать европейским правилам, а это совсем другая ситуация… Россияне таким образом выкупили для себя опцию "специальные условия" - быть вне европейских правил. Работать так, как они привыкли работать, а они не хотят работать с Украиной по европейским правилам", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось, подписанный 20 декабря в Минске трехсторонний протокол предусматривает пакетное соглашение с выплатой Газпромом Нафтогазу $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, параллельным отказом сторон от существующих исков, включая штраф АМКУ, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 – 65 млрд куб. м, 2021-24 – 40 млрд куб. м) с возможностью его продления еще на 10 лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом", а также договор "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

Тариф за транспортировку между НАК и ОГТСУ будет определяться на основании решений украинского регулятора. В то же время участвующие в процессе переговоров стороны не озвучили стоимость тарифа в проекте соглашении между НАК и Газпромом.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко пояснил необходимость подписания транспортного соглашения между НАК и "Газпромом" с отказом российской компании брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски.

По его словам, соглашение об организации транзита между НАК и Газпромом будет заключено на пять лет, с определенными объемами, под которые Нафтогаз забронирует мощности у оператора газотранспортной системы Украины. За эти мощности Газпром гарантированно должен заплатить Нафтогазу, а Нафтогаз - оператору. Соглашение между Газпромом и Нафтогазом будет заключено по международному праву и с выяснением споров в международном арбитраже.