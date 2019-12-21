Экономика

21:31 21.12.2019

Заключение транспортного соглашения Нафтогаза с Газпромом станет уходом от европейских правил

3 мин читать

Заключение транспортного соглашения между НАК "Нафтогаз  Украины" и ПАО "Газпром" станет уходом украинской стороны от европейских правил, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Наша позиция все время была простая: "Газпром" и Украина должны работать по европейским правилам. Это означает, что мы с "Газпромом" не торгуемся по тарифам на транзит. В Европе есть очень четкая методология, в которой по вертикали количество годов в контракте, а по горизонтали количество прокачанных кубометров, и есть цифра, сколько нужно заплатить согласно европейской методологии за такую прокачку. А будет не так", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в этой части договоренностей от 20 декабря Украина приняла условия РФ и отошла от европейских правил, протокольно согласившись на заключение транспортного соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом" с заранее согласованным тарифом.

По данным Харченко, стоимость транзита в соглашении между НАК и "Газпромом" останется на действующем уровне и будет неизменным в течение последующих пяти лет.

"А какие основания (для последующего изменения тарифа - ИФ)? В протоколе написано, что "Газпром" подпишет соглашение с фиксированным на все время тарифом на транзит с "Нафтогазом", - отметил он.

Принимавший участие в продвижении введения США санкций против "Северного потока-2" Харченко также отметил, что украинская сторона в Вашингтоне строила свою линию поведения, указывая на то, что "Северный поток-2" выбивается из европейских правил, и параллельно в Минске достигает договоренности об уходе от этих правил.

"У нас анбандлинг зачем проводился? Чтобы Нафтогаз оттуда убрать, чтобы полностью соответствовать европейским правилам, а это совсем другая ситуация… Россияне таким образом выкупили для себя опцию "специальные условия" - быть вне европейских правил. Работать так, как они привыкли работать, а они не хотят работать с Украиной по европейским правилам", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось, подписанный 20 декабря в Минске трехсторонний протокол предусматривает пакетное соглашение с выплатой Газпромом Нафтогазу $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, параллельным отказом сторон от существующих исков, включая штраф АМКУ, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 – 65 млрд куб. м, 2021-24 – 40 млрд куб. м) с возможностью его продления еще на 10 лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом", а также договор "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.

Тариф за транспортировку между НАК и ОГТСУ будет определяться на основании решений украинского регулятора. В то же время участвующие в процессе переговоров стороны не озвучили стоимость тарифа в проекте соглашении между НАК и Газпромом.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко пояснил необходимость подписания транспортного соглашения между НАК и "Газпромом" с отказом российской компании брать на себя украинские законодательные и регуляторные риски.

По его словам, соглашение об организации транзита между НАК и Газпромом будет заключено на пять лет, с определенными объемами, под которые Нафтогаз забронирует мощности у оператора газотранспортной системы Украины. За эти мощности Газпром гарантированно должен заплатить Нафтогазу, а Нафтогаз -  оператору. Соглашение между Газпромом и Нафтогазом будет заключено по международному праву и с выяснением споров в международном арбитраже.

Теги: #уход #газпром #украина #нафтогаз #соглашение #правила
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:08 21.12.2019
Автомобиль в субботу насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве

Автомобиль в субботу насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве

20:40 21.12.2019
Козак: вопрос долга Украины перед Россией в $3 млрд не включен в газовые договоренности - будет решаться в Лондонском суде

Козак: вопрос долга Украины перед Россией в $3 млрд не включен в газовые договоренности - будет решаться в Лондонском суде

20:10 21.12.2019
Необходимость подписания транспортного соглашения между Нафтогазом и Газпромом связана с отказом российской компании брать на себя регуляторные риски

Необходимость подписания транспортного соглашения между Нафтогазом и Газпромом связана с отказом российской компании брать на себя регуляторные риски

19:33 21.12.2019
Зеленский подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов

Зеленский подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов

19:08 21.12.2019
Dragon Capital с частным инвестором покупают 100% акций Идея Банк у Getin Holding

Dragon Capital с частным инвестором покупают 100% акций Идея Банк у Getin Holding

18:27 21.12.2019
Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

16:32 21.12.2019
Ряд украинских компаний имеет прямые контракты с "Газпромом" на поставку газа с 1 января

Ряд украинских компаний имеет прямые контракты с "Газпромом" на поставку газа с 1 января

16:32 21.12.2019
"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

16:11 21.12.2019
Документы для продления транзита с 1 января 2020г должны быть подписаны до 29 декабря

Документы для продления транзита с 1 января 2020г должны быть подписаны до 29 декабря

14:05 21.12.2019
"Газпром" может предоставить скидку при поставках газа в Украину к цене хаба NCG в зависимости от объема поставок

"Газпром" может предоставить скидку при поставках газа в Украину к цене хаба NCG в зависимости от объема поставок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Dragon Capital с частным инвестором покупают 100% акций Идея Банк у Getin Holding

"Газпром" будет платить "Нафтогазу" согласованный тариф за транзит, а размер тарифа регулятора - проблема "Нафтогаза" - Козак

Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Милованов: при приватизации "Турбоатома" важно учитывать отношения с "Электротяжмашем" и не допустить ухудшения ситуации

Механизмы реализации законопроектов относительно имплементации норм BEPS неясны – мнение

Минэкономики ожидает укрепления гривни в ближайшие годы, допускает пересмотр макропрогноза

Concorde призывает Минэкоэнерго сменить руководство шахты "Краснолиманская" для разблокирования процесса ее приватизации

Транзитный тариф через Украину будет "конкурентный", на уровне стран Западной и Центральной Европы

Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

Обязательств прямой закупки газа "Нафтогазом" у "Газпрома" в пакете нет, закупки будут обсуждаться на базе цены хаба NCG

Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

Все соглашения между Газпромом, Нафтогазом и оператором ГТС Украины будут заключены согласно европейским принципам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА