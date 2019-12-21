Экономика

20:40 21.12.2019

Козак: вопрос долга Украины перед Россией в $3 млрд не включен в газовые договоренности - будет решаться в Лондонском суде

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Вопрос долга Украины перед Россией в размере $3 млрд не включен в газовые договоренности между двумя странами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Это компромисс, мы решили не увязывать это в рамках газовых переговоров, потому что если мы попытаемся увязать, мы тогда не нашли бы развязку. Мы, как законопослушные граждане исполним решение суда Стокгольмского, а там, если будет решение Лондонского суда в отношении суверенного долга, то, как суд решит, то так, надеемся, и будем исполнять. Обнуляем с тем, чтобы газовая тема не отравляла отношения между нами", - сказал Козак в интервью программе "Вести" в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он напомнил, что стороны договорились снять все взаимные судебные претензии, а "Газпром" выплатит $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. По словам Козака, украинские претензии могли достичь $20 млрд, но были еще претензии "Газпрома" к "Нафтогазу Украины", которые должны были рассматриваться швейцарским судом.

Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам с процентной ставкой 5% годовых, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж).

Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

После этого 17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях. Своим решением суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн, а также штрафные проценты, начисляемые в сумме $674 тыс. за каждый день просрочки.

Позже, 26 мая, Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в Апелляционном суде.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения Высокого суда Лондона, обязывающего Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств Фонда национального благосостояния. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Теги: #решение #россия #украина #долг
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