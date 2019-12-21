Dragon Capital с частным инвестором покупают 100% акций Идея Банк у Getin Holding

Польский Getin Holding S.A. 20 декабря заключил соглашение при условии выполнения ряда требований о продаже 100% акций украинского Идея Банк (Львов) и 100% ООО "Нью Финанс Сервис" (НФС, Киев) группе в составе Dragon Capital Investments Limited (Кипр), Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (Джерси) и физическому лицу.

Как отмечается в сообщении Getin Holding на Варшавской фондовой бирже, цена покупки в EUR эквивалентна 1,368 млрд грн, или PLN224,76 млн, минус сумма дивидендов до закрытия сделки и цену 100% участия в НФС около 5 млн грн.

Цена также может быть уменьшена в результате переговоров сторон после того, как независимый аудитор подготовит отчет, говорится в документе.

Getin Holding в октябре выставил украинский дочерний Идея Банк на продажу и 22 октября сообщил о подписании письма о намерениях с Фондом прямых инвестиций.

Идея Банк (ранее – Плюс Банк) основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (7,510 млрд грн) Идея Банк занимал 24-е место среди 76 действующих банков.