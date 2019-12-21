Механизмы реализации законопроектов относительно имплементации норм BEPS неясны – мнение

Механизмы реализации некоторых положений законопроектов, направленных на администрирование налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве Украины (№№1209 и 1210), в настоящее время неясны, считает юрист юридической фирмы Stron Legal Services Тетяна Шевченко.

Комментируя законопроекты, направленные на выполнение Украиной имплементации норм BEPS в законодательство страны, юрист напомнила: в ряд законов Украины, а также в Налоговый кодекс планируется внести изменения, в частности, направленные на: контроль за трансфертным ценообразованием, налогообложение контролируемых иностранных компаний, ограничение расходов по финансовым операциям со связанными лицами, предотвращение злоупотреблений в связи с применением договоров об избежании двойного налогообложения, а также предотвращение избежания статуса постоянного представительства и налогообложения постоянных представительств, применение процедуры взаимного согласования.

Шевченко отметила, что уже сейчас бизнес требует пересмотра некоторых норм законопроектов, в том числе в отношении расширения возможностей фискальных органов по применению штрафов, увеличению срока налоговых проверок, увеличению штрафных санкций за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, снятие налоговыми органами ограничений на запрос информации от бизнеса, выборочное существенное увеличение налоговой нагрузки на некоторые отрасли промышленности (горнодобывающая, металлургическая, табачная), налогообложения экспортных операций по ставке 20% НДС (налогообложения разницы себестоимости и цены продажи), налогообложения курсовых разниц.

"Принятие норм данных законопроектов коснется не только крупного бизнеса, но и всех других юридических и физических лиц, ведущих деятельность как в Украине, так и за рубежом. У всех возникает вопрос: будет смысл и в дальнейшем регистрировать компании за рубежом и создавать схемы налогового планирования в случае принятия указанных законопроектов? Можем сказать: да. Но, в любом случае, нужно будет выбрать соответствующую юрисдикцию для регистрации, которая будет не только соответствовать поставленным целям клиентов (выход на новые рынки, налоговую оптимизацию, упрощенное лицензирование отдельных видов деятельности), но и не будет противоречить основам налогового и корпоративного законодательства выбранной страны регистрации с украинским законодательством", - сказала юрист.

В то же время Шевченко отметила, что остается открытым вопрос, каким образом будут реализовываться положения законопроектов в случае их принятия, "ведь законопроекты касаются не только изменения налоговой политики, установленной в Украине для местных налогоплательщиков, но и охватывают зарубежный бизнес тех же местных налогоплательщиков и устанавливают налоговый контроль над их зарубежными компаниями".

В частности, физическое или юридическое лицо-резидент обязан будет самостоятельно уведомлять контролирующий орган о каждом непосредственном или опосредованном приобретении доли в иностранной компании или начале осуществления фактического контроля над иностранным юридическим лицом.

"Но пока не понятно, каким образом можно обязать таких юридических и физических лиц самостоятельно отчитываться перед контролирующим органом о частичном или полном владения иностранной компанией. На данный момент по этому поводу нет никаких объяснений и предложений от законодательного органа и, скорее всего, не будет, ведь власть не сможет принудительно обязать таких лиц отчитываться о контроле иностранной компанией", - сказала она, подчеркнув: в дальнейшем контролирующие органы смогут применять штрафные санкции, если им станет известно о факте такого владения через любой контролирующий орган, банк или финучреждение.

"Ни для кого не секрет, что указанные учреждения смогут получать такую информацию только через своих иностранных партнеров с помощью автоматического обмена налоговой и финансовой информацией (CRS), но не нужно забывать, что не все государства присоединились к автоматическому обмену информации в рамках CRS, так же как не разглашают информацию о налоговых резидентах своей страны. Поэтому, несомненно, пока еще остается поле деятельности в рамках организации налогового планирования", - сказала Шевченко.

Как сообщалось, ряд бизнес-ассоциаций, в частности, Союз украинских предпринимателей (СУП), Американская торговая палата (AmChem) и Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) настаивает на прозрачной, качественной и конструктивной подготовке законопроекта с поправками в Налоговый кодекс №1210 ко второму чтению.

В начале декабря Верховная Рада приняла в первом чтении ранее жестко раскритикованный бизнесом законопроект №1210, который предлагает пересмотреть нормы трансфертного ценообразования, ввести план действий BEPS по противодействию уклонения от уплаты налогов, а также предусматривает ряд других изменений налогового законодательства, в том числе повышения ряда рентных ставок. При этом глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ в Верховной Раде, заявил о достижении компромисса с представителями бизнеса и зачитал ряд "компромиссных" поправок, которые он обязуется внести ко второму чтению.