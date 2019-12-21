Экономика

14:12 21.12.2019

Транзитный тариф через Украину будет "конкурентный", на уровне стран Западной и Центральной Европы

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Транзитный тариф через Украину будет "конкурентный", на уровне стран Западной и Центральной Европы

Транзит транспортировку российского газа через Украину будет соответствовать тарифам операторов стран Европы, говорится в российско-украинском протоколе, опубликованном кабинетом министров Украины.

"Конкурентный тариф, соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы", - говорится в документе.

Между тем министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил: "Тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку. Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит регулятор".

"Регулятор посчитает, возьмет исходные данные, но есть четкое понимание сторон: тариф определенным образом должен быть увеличен", - подчеркнул Оржель в субботу на брифинге в Киеве.

Теги: #газ #тарифы #кабмин
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