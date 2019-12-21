Транзитный тариф через Украину будет "конкурентный", на уровне стран Западной и Центральной Европы
Транзит транспортировку российского газа через Украину будет соответствовать тарифам операторов стран Европы, говорится в российско-украинском протоколе, опубликованном кабинетом министров Украины.
"Конкурентный тариф, соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы", - говорится в документе.
Между тем министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил: "Тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку. Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит регулятор".
"Регулятор посчитает, возьмет исходные данные, но есть четкое понимание сторон: тариф определенным образом должен быть увеличен", - подчеркнул Оржель в субботу на брифинге в Киеве.