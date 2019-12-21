Экономика

13:39 21.12.2019

"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

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"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

НАК "Нафтогаз Украины" продолжит добиваться от Российской Федерации компенсации за крымские активы в международном арбитраже, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Относительно арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе "Нафтогаз"… Никак они не упоминаются в этом протоколе. Это отдельный процесс. Его стороной является государство РФ, которое отвечает по этому иску. И в протоколе об этом нет упоминаний", – сказал он на пресс-брифинге в Киеве в субботу.

Теги: #крым #рф #витренко #нафтогаз
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