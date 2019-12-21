"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

НАК "Нафтогаз Украины" продолжит добиваться от Российской Федерации компенсации за крымские активы в международном арбитраже, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Относительно арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе "Нафтогаз"… Никак они не упоминаются в этом протоколе. Это отдельный процесс. Его стороной является государство РФ, которое отвечает по этому иску. И в протоколе об этом нет упоминаний", – сказал он на пресс-брифинге в Киеве в субботу.