Экономика

12:59 21.12.2019

Стороны понимают необходимость повышения тарифа на транзит, его определит регулятор – глава Минэкоэнерго

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Стороны понимают необходимость повышения тарифа на транзит, его определит регулятор – глава Минэкоэнерго

Стороны понимают необходимость повышения тарифа на транзит, его определит регулятор, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку. Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит регулятор", – сказал Оржель в ходе пресс-брифинга в Киеве в субботу.

"Регулятор посчитает, возьмет исходные данные, но есть четкое понимание сторон – тариф определенным образом должен быть увеличен", – подчеркнул он.

Теги: #оржель #рф #транзит_газа #тарифы
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