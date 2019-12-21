Стороны понимают необходимость повышения тарифа на транзит, его определит регулятор – глава Минэкоэнерго

Стороны понимают необходимость повышения тарифа на транзит, его определит регулятор, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Тариф должен расти. То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку. Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит регулятор", – сказал Оржель в ходе пресс-брифинга в Киеве в субботу.

"Регулятор посчитает, возьмет исходные данные, но есть четкое понимание сторон – тариф определенным образом должен быть увеличен", – подчеркнул он.