Экономика

19:48 20.12.2019

Правительство направило 46 млн грн в регионы на выплату задолженности по зарплатам медработникам – Гончарук

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Правительство направило 46 млн грн в регионы на выплату задолженности по зарплатам медработникам – Гончарук

Правительство Украины направило 46 млн грн в регионы для ликвидации задолженности по выплате зарплат медицинским работникам, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это вынужденная акция помощи местной власти для решения проблемы неэффективного распределения местных бюджетов", - написал он в Telegram в пятницу, отметив, что решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Гончарук отметил, что это решение должен утвердить бюджетный комитет.

Теги: #медики #задолженность #зарплаты
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