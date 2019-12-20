Правительство направило 46 млн грн в регионы на выплату задолженности по зарплатам медработникам – Гончарук

Правительство Украины направило 46 млн грн в регионы для ликвидации задолженности по выплате зарплат медицинским работникам, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Это вынужденная акция помощи местной власти для решения проблемы неэффективного распределения местных бюджетов", - написал он в Telegram в пятницу, отметив, что решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Гончарук отметил, что это решение должен утвердить бюджетный комитет.