Рада создала ВСК для расследования реструктуризации внешнего долга Украины в 2015г

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) для расследования ситуации в связи с заключением соглашения между Министерством финансов и специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 году.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за принятие постановления № 2163 проголосовал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, в марте-августе 2015 года правительство Украины и комитет кредиторов Украины провели комплекс мероприятий, направленных на уменьшение долгового давления на экономику страны и рисков возникновения дефолта. В результате проведенных правительством и министром финансов Наталией Яресько переговоров с клубом кредиторов Украины было достигнуто согласие о реструктуризации долга страны.

Реструктуризация части внешнего долга предусматривала немедленное списание 20% основной суммы такого долга (около $3 млрд) при условии повышения средневзвешенной купонной ставки с 7,22% до 7,75% годовых. Погашение гособлигаций отсрочено на четыре года - с 2015-2023 гг. до 2019-2027 гг.

В качестве компенсации Украина выпустила дополнительные ценные бумаги - ВВП-варранты (VRI). Механизм VRI начинает действовать только в случае, если ВВП Украины достигнет $125,4 млрд. Суммы выплат по ним зависят от динамики роста ВВП: при темпах до 3% включительно - выплаты носят нулевой характер, от 3% до 4% - составят 15% от каждого процента прироста ВВП более 3%, от 4% - 40% каждого дополнительного процента. "Таким образом, в результате проведенных Наталией Яресько переговоров созданы абсурдные условия, в которых Украине экономически невыгодным является придерживаться курса экономического роста", - говорится в пояснительной записке.

Первые выплаты по ВВП-варрантам начнутся в 2022 году и продлятся до 2040 года. За этот период кредиторы получат по меньшей мере $14 млрд по оценке экспертов, говорится в пояснительной записке.