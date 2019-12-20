Экономика

16:39 20.12.2019

Готовность РФ подписать транзитный контракт может быть связана с предстоящими санкциями по "Северному потоку-2" - Коболев

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Готовность РФ подписать транзитный контракт может быть связана с предстоящими санкциями по "Северному потоку-2" - Коболев

Готовность Российской Федерации подписать с Украиной долгосрочный транзитный контракт по европейским правилам во многом связана с предстоящими санкциями США по газопроводу "Северный поток-2", сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов по поводу введения американских санкций. Я точно знаю, что лоббисты со стороны "Газпрома" в Сенате США приложили немало усилий и говорят: все хорошо, не переживайте, договор будет, санкции вводить не нужно", - сказал он в эфире радио "НВ" в пятницу.

Коболев выразил надежду, что президент США Дональд Трамп подпишет проголосованный в Сенате законопроект и санкции вступят в действие, что "очень сильно поможет Украине как на переговорах, так и в будущем".

Теги: #нафтогаз #газ #газпром #транзит #коболев
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