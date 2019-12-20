Ryanair запускает рейсы из Львова в Познань

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) с 1 апреля 2020 года запускает рейсы из Львова в Познань (Польша).

Согласно информации в системе бронирования авиакомпании, рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и воскресеньям.

Стоимость билета – от EUR22,05 в одну сторону.

Как сообщалось, Ryanair со вступлением в силу в конце марта 2020 года летнего расписания полетов прекратит выполнять рейсы из Киева в Нюрнберг (Германия) и Скавсту (100 км к юго-западу от Стокгольма, Швеция).

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2 тыс. перелетов в/из 236 аэропортов. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Первые месяцы лоукостер выполнял рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы, затем анонсировала полеты из Херсона.