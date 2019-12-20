Пилотный проект Аграрного реестра стартует в 6 областях Украины

Пилотный проект Аграрного реестра стартует в Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областях и после пилотной фазы, анализа работы и устранения всех недостатков будет распространен на всю территорию Украины.

Согласно сообщению на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, с помощью данного реестра планируется упростить доступ к банковскому финансированию, ввести программы таргетированной государственной поддержки. Также этот инструмент будет способствовать исправлению ошибок в Госгеокадастре.

В министерстве указали, что сервис будет работать по принципу "единого окна". В нем будет доступна информация из Государственного земельного кадастра, Реестра юридических и физических лиц, Реестра прав, Реестра животных. Планируется, что Аграрный реестр будет дополнен функционалом заказа государственных услуг, необходимых для ведения сельскохозяйственного хозяйства.

"Аграрный реестр призван упростить коммуникацию между властью и агропроизводителями и минимизировать необходимость непосредственного контакта с чиновниками. Через личный кабинет агропроизводитель сможет коммуницировать с органами государственной власти, следить за новостями, государственной поддержкой, делиться информацией", - цитируется в сообщении замминистра развития экономики Инна Метелева.

По ее словам, реестр поможет аграрию отслеживать всю информацию о своем хозяйстве в трех реестрах, а в своем личном кабинете - видеть, сколько у него есть земли, не исчез ли земельный участок, не появился ли новый владелец и т.д. Также будут созданы условия получения государственной поддержки через сервис в личном кабинете онлайн.

"Еще одним важным преимуществом реестра является то, что информация, содержащаяся в нем, будет способствовать получению банковского кредитования. Изучая каждое предприятие, финансовое учреждение, пользуясь этим реестром агропроизводитель, поймет, с кем имеет дело. Это повысит его шансы на получение кредита. Коммерческие банки будут видеть элементарную декларативную финотчетность, историю заемщика, какими программами государственной поддержки он пользуется и т.д.", - отметили в министерстве.